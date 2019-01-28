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Заставившую убирать снег в мешки чиновницу уволили

12:11
  • понедельник
  • 28 января 2019

К работе она привлекла педагогов в 20-градусный мороз

Власти Саратова уволили чиновницу, по чьей инициативе учителя школы №95 в 20-градусный мороз вышли убирать снег в строительные мешки.

Начальницу отдела образования администрации Октябрьского района уволили за "самостоятельные решения" и "непонимание проблемы". Также выговоры получили ее непосредственный руководитель и директор школы №95.

"Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного — корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам", - прокомментировал ситуацию мэр города Михаил Исаев.

Это зимой в Саратове уже выпала трехмесячная норма снега. С 24 января в городе метель и продолжает валить снег. Школьные дворники не смогли оперативно расчистить территорию, тогда руководство школы и районные чиновники решили привлечь к субботнику учителей, не обеспечив их необходимым инвентарем – снег пришлось складывать в мешки. Накануне в Саратове столбик термометра показывал минус 20 градусов мороза.

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