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Актриса Архарова бьет тревогу из-за бесследно пропавшего мужа

12:17
  • понедельник
  • 28 января 2019

Она объявила о поиске на своей странице в Instagram

Актриса Екатерина Архарова не может найти своего мужа бизнесмена Артема Ильясова. Он вышел из кафе в центре Москвы, и с тех пор его больше никто не видел.

"SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26 января в районе 19:00 вышел ненадолго из кафе "Раиса Захарна" (адрес: улица Можайский вал, 6, метро "Киевская") и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно", - написала Архарова в социальной сети.

По ее словам, мужчина не отвечает на телефонные звонки. Он не появлялся на работе. Его не было ни дома, ни у друзей или знакомых.

Актриса обратилась к пользователям Instagram с надеждой получить хоть какую-нибудь информацию. Она подробно описала внешний вид мужчины.

"Рост приблизительно 185 (сантиметров – прим. ред.). Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно-сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на черном джипе BMW 5", - добавила Екатерина.

Екатерина Архарова вышла замуж за Ильясова 30 августа прошлого года. Это второй брак актирсы. До этого она была замужем за актером Маратом Башаровым.

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