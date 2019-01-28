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Япония сделала неожиданное заявление по Курилам

12:39
  • понедельник
  • 28 января 2019

Несколько островов Южных Курил могут отойти к Японии

Россия и Япония заключат мирный договор, основываясь на положениях Совместной декларации 1956 года, такое мнение выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Я разделяю с президентом Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны", - цитирует Абэ "Интерфакс".

Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны подчеркнули, что заинтересованы в заключении мирного договора. Москва и готовы работать над созданием тех условий, которые будут приемлемы для народов обеих стран.

Документ 1956 года предусматривает возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Всего Япония претендует на четыре южных острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва считает, что после Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР.

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