Собчак и Виторган всех обманули

Пользователи соцсетей сочли инцидент в кафе пиаром

Драка актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, якобы из-за измены Ксении Собчак, была пиар-ходом. Об этом пишет публика в интернете.

Богомолова упрекают в привлечении внимания к своему творчеству благодаря скандалу, в котором замешаны Виторган и Собчак. Режиссер выложил на свою страницу в Instagram видео с одного из последних спектаклей, где он выходит на сцену вместе с актерами театра.

Подписчики уличили его в обмане. На лице Богомолова нет следов от перелома носа и синяков. Поклонники режиссера оставили много вопросов в комментариях к видео.

"Виторган-то хоть был? А то все остальное, связанное с Вашим именем, менее интересно стало, вдруг", "Извините, что не в тему, а где сломанный нос", "Нас, снова как кроликов. Вот только одно не понятно – зачем? И даже немного обидно... Неужели, кроме как вот таким образом, рейтинг больше действительно поднять нечем? Неужели мы (публика) только на это и можем клюнуть? ", "А где же Ксения?", "Извиняюсь, а где сломанный нос?", "Подлый симулянт! Только и хотел, что развалить семью с ребенком, как не стыдно. Где же сломанный нос? А?", "Если бы у вас перелом носа действительно был, да еще со смещением, у вас недели 3 были бы такие синяки под глазами (синдром очков). Это все на кого рассчитано?", "Лучший спектакль был у Гранд Кофемании!", - негодовали подписчики.

Потасовка между Виторганом и Богомоловым произошла в центре Москвы 21 января. После нее режиссер заявил о том, что у него сломан нос и травмирован череп.