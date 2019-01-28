Престарелую жену Макрона распекли за нелепый вид в храме

Брижит Макрон экспериментирует с внешним видом

65-летняя жена французского президента Брижит Макрон удивила всех своим внешним видом во время поездки в Египет. Чета Макрон посетила высеченные в скале храмы.

На экскурсию Брижит Макрон надела серый классический костюм и спортивные кроссовки Louis Vuitton, пишет Daily Mail.

Это уже не первый раз, когда супруга Макрона надевает спортивную обувь на мероприятия. Так, в сентябре 2018 года во время визита в Финляндию Брижит надела темно-синий костюм и белые кроссовки.