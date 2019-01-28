ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Престарелую жену Макрона распекли за нелепый вид в храме

13:05
  • понедельник
  • 28 января 2019

Брижит Макрон экспериментирует с внешним видом

65-летняя жена французского президента Брижит Макрон удивила всех своим внешним видом во время поездки в Египет. Чета Макрон посетила высеченные в скале храмы.

На экскурсию Брижит Макрон надела серый классический костюм и спортивные кроссовки Louis Vuitton, пишет Daily Mail.

 

Это уже не первый раз, когда супруга Макрона надевает спортивную обувь на мероприятия. Так, в сентябре 2018 года во время визита в Финляндию Брижит надела темно-синий костюм и белые кроссовки.

Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль и Брижит Макрон
Эммануэль и Брижит Макрон
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.