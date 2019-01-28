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Кремль отказался разговаривать с самозваным президентом Венесуэлы

13:08
  • понедельник
  • 28 января 2019

Нет планируются контакты и в будущем

У Кремля не было контактов с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты с Гуайдо, представитель Кремля ответил отрицательно. Нет таких планов и в будущем.

Говоря в целом о ситуации в Венесуэле, Дмитрий Песков заметил, что разрешить ее должны сами венесуэльцы в рамках закона. Вмешательство извне лишь усугубит ситуацию, именно поэтому Россия не делает этого. Песков подчеркнул, что в Кремле даже не обсуждают оказание действующему президенту Николасу Мадуро военной и финансовой помощи.

Не принимают россияне участие и в охране Мадуро. Песков посоветовал журналистам присмотреться к охранникам венесуэльского президента и подумать логически. "Не нужно реагировать на "утки", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Попытка госпереворота была совершена в Венесуэле 21 января. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо спустя несколько дней провозгласил себя временным президентом страны. Ряд европейских и латиноамериканских стран, США, Канада и Израиль признали его.

24 января Владимир Путин позвонил Николасу Мадуро и выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Он призвал найти выход из сложившейся ситуации в рамках конституции и мирного диалога.

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