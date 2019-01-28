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Кремль отреагировал на кражу картины Куинджи

13:23
  • понедельник
  • 28 января 2019

Делать какие-либо выводы преждевременно

Делать какие-либо выводы после кражи картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" преждевременно, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Подобные объекты как Третьяковка охраняются на должном уровне. Там хранятся предметы искусства, которые бесценны. Говорить, что что-то не так – преждевременно", - сообщил Песков ТАСС, добавив, что система безопасности Третьяковской галереи будет, скорее всего, совершенствоваться.

Накануне из Третьяковской галереи в Москве пропала картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Злоумышленник на глазах у посетителей достал полотно из рамы и унес его. Никаких вопросов мужчина не вызвал, поскольку все приняли его за работника музея.

Похитителя задержали в подмосковном поселке Заречье. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Картину нашли на территории стройки в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Картина была застрахована на 12 миллионов рублей.

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Кремль отреагировал на кражу картины Куинджи
Кремль отреагировал на кражу картины Куинджи
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
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