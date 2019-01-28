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В Москве скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный

13:39
  • понедельник
  • 28 января 2019

Ему было 74 года

В столице умер доктор филологических наук Александр Тертычный. Ему было 74 года. О кончине профессора факультета журналистики МГУ имени Ломоносова сообщил его коллега Григорий Прутцков.

"Очень жаль, что я сейчас в отъезде и не смогу попрощаться с ним. Глубокие соболезнования близким Александра Алексеевича и в первую очередь его дочери Марии Мария Тертычная - выпускнице журфака", - написал в Facebook Прутцков.

Александр Тертычный читал ряд курсов на факультете журналистики. По его учебным пособиям училось несколько поколений студентов МГУ.

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