В Москве скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Ему было 74 года

В столице умер доктор филологических наук Александр Тертычный. Ему было 74 года. О кончине профессора факультета журналистики МГУ имени Ломоносова сообщил его коллега Григорий Прутцков.

"Очень жаль, что я сейчас в отъезде и не смогу попрощаться с ним. Глубокие соболезнования близким Александра Алексеевича и в первую очередь его дочери Марии Мария Тертычная - выпускнице журфака", - написал в Facebook Прутцков.

Александр Тертычный читал ряд курсов на факультете журналистики. По его учебным пособиям училось несколько поколений студентов МГУ.