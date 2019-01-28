Венедиктов объявил о рождении Бориса Немцова

В семье сына покойного политика пополнение

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что у Антона Немцова родился сын. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Малыша назвали в честь деда – Борисом. Таким образом, новорожденный стал полным тезкой оппозиционера.

23-летний сын Бориса Немцова женился в июне 2018 года. Свадьба наследника прошла на Рублевке. Пара не афишировала интересное положение супруги Анны до последнего момента.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в возрасте 55 лет на Большом Москворецком мосту столицы.