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Венедиктов объявил о рождении Бориса Немцова

14:10
  • понедельник
  • 28 января 2019

В семье сына покойного политика пополнение

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что у Антона Немцова родился сын. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Малыша назвали в честь деда – Борисом. Таким образом, новорожденный стал полным тезкой оппозиционера.

23-летний сын Бориса Немцова женился в июне 2018 года. Свадьба наследника прошла на Рублевке. Пара не афишировала интересное положение супруги Анны до последнего момента.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в возрасте 55 лет на Большом Москворецком мосту столицы.

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