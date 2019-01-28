Путин провел совещание по делам сельского хозяйства

О ситуации в отрасли президенту рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

Меры по поддержке сельского хозяйства обсудил Владимир Путин. Он провел в Кремле рабочую встречу по вопросам развития агропромышленного комплекса, передает "ТВ Центр".

О ситуации в отрасли президенту рассказали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергей Данкверт. В 2018 году российские аграрии собрали достойный урожай озимых - почти 113 миллионов тонн.

Прогнозы на этот год тоже оптимистичные. Большая часть посевных площадей находится в хорошем состоянии и урожай, скорее всего, превысит прошлогодние показатели. Предусмотрены средства господдержки, которые будут направлять, в частности, на льготное кредитование. Речь зашла и о развитии скотоводства. В частности, о системе электронной ветеринарной сертификации.

Дмитрий Патрушев: Многие регионы уже полностью перешли на неё.

Сергей Данкверт: Я скажу, что сейчас практически мы опережаем многие страны. Сейчас европейские коллеги заинтересованы в том, чтобы наш опыт перенимать.

Владимир Путин: Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и, самое главное, положительно отражаться на здоровье людей. Безусловно. На потребителя ведь работаем. Что касается текущей работы, то уже завершается январь, и активная работа в поле скоро начнётся, особенно на юге страны, поэтому надеюсь, что отрасль будет к этому готова.