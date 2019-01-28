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Лавров указал на "гнездо" террористов

14:47
  • понедельник
  • 28 января 2019

Глава российского МИД рассказал о борьбе с экстремистами

Усилиям правительства и оппозиции Сирии по политическому урегулированию не следует мешать. Об этом заявил Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Ситуацию на Ближнем Востоке он обсудил с коллегой из Казахстана Бейбутом Атамкуловым на переговорах в Москве. Глава российского МИД назвал встречу продуктивной и подчеркнул, что отношения наших стран развиваются динамично.

Одной из главных тем стали угрозы, поступающие из Афганистана и Сирии. В Идлибе, подчеркнул Лавров, сохраняется террористическое гнездо. Борьбе с экстремистами способствуют усилия стран-гарантов России, Турции и Ирана. В следующем месяце пройдёт саммит президентов трёх государств. До этого состоится международная встреча по Сирии.

"Готовится 12 международная встреча по Сирии в Астане с участием делегаций правительства, оппозиции, трех стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) и наблюдателей от ООН и Иордании. Как вы знаете, мы регулярно приглашали на такие встречи представителей Соединенных Штатов в качестве наблюдателей. Они поначалу принимали участие, потом решили эти приглашения оставлять без ответа. Хотя я уверен, что польза для дела была бы очевидной", - отметил Лавров.

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