Медведев выделил 1,6 млрд рублей на самолёт МС-21

Деньги направят, в том числе и на обучение пилотов

Вопросы улучшения экономических показателей российских регионов обсудил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в городе Галич Костромской области. Такие меры помогут развитию экономики региона, а также привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

В ходе встречи премьер поднял тему развития гражданской авиации, и сообщил, что на производство нового пассажирского самолёта МС-21 будут выделены субсидии - более полутора миллиардов рублей. Эти средства направят не только на производство, но и на обучение пилотов.

"В российском авиапарке не хватает ближних и среднемагистральных пассажирских самолетов, которые особенно нужны на региональных маршрутах. Благодаря инновационным материалам, оригинальным конструктивным решениям вот у такого воздушного судна, как МС-21, мы надеемся, что будет высокая конкурентоспособность, он должен стать и надёжным, и безопасным, конечно, и комфортным для пассажиров. Работа по запуску МС-21 в серию продолжается", - отметил Медведев.