На смену морозам в Москву придет оттепель

Пока что город приходит в себя после небывалого снегопада
В ближайшие дни температура в Москве будет стремится к нулевой отметке. Серьёзных осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ну а сегодня утром жители города, отправляясь на работу, смогли оценить усилия коммунальщиков в борьбе с последствиями обильного снегопада.
Традиционная тема всех светских бесед о погоде за прошедшие пару дней однозначно была самой популярной. Высота сугробов увеличилась на 20 см, выпала половина месячной нормы осадков. Казалось, что стихия не угомонится никогда. В социальных сетях пользователи тут же окрестили погодные катаклизмы "снегопадом века". Чтобы не тратить время и, главное, нервы на поиск своей машины, автомобилисты поспешно пересели на общественный транспорт.
До абсолютного рекорда все же немного не дотянуло, хотя сезонный однозначно побит. Вина столь снежных выходных лежит на балканском циклоне. Он принес в столицу теплый и влажный воздух. Все это совместно с морозами, которые сковали город на прошлой неделе, превратилось в сильнейшую метель. Остаться дома и наблюдать за непогодой в окно, москвичи не захотели. Когда такой снегопад, дома не сидится.
Настоящую снежную зиму, как в сказках, не ожидали увидеть и иностранные туристы. Чтобы описать увиденное, приходилось, конечно, долго подбирать слова. Но все сошлись в одном: такая погода - отличная возможность в полной мере оценить знаменитый русский колорит.
А вот коммунальщикам в условиях такого "колорита" приходилось работать в усиленном режиме. Очищать нон-стоп приходилось не только улицы, но и крыши домов. На борьбу со снежными завалами вышла настоящая армия - более 13 тысяч единиц спецтехники.
"Вывезли около 800 тыс. кубометров снега, это достаточно большое количество. Мы вынуждены были открыть временные сухие снегосвалки на территории промышленных предприятий и вдоль железной дороги с тем, чтобы увеличить оборот мусоровывозящей техники", - сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Снегопад внёс серьёзные коррективы в работу столичных аэропортов. Свыше 50 рейсов отменили и задержали в воскресенье. Только сейчас воздушные гавани возвращаются к своему обычному расписанию. Тем временем, на смену снегопаду с метелью в столицу приходит настоящая оттепель. Причем, посетила она Москву совсем в нетипичное для себя время. Начало февраля столица встретит и вовсе на 7-10 градусов выше нормы.
Александра Сергомасова, Юлия Степина, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".