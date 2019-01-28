На смену морозам в Москву придет оттепель

Пока что город приходит в себя после небывалого снегопада

В ближайшие дни температура в Москве будет стремится к нулевой отметке. Серьёзных осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ну а сегодня утром жители города, отправляясь на работу, смогли оценить усилия коммунальщиков в борьбе с последствиями обильного снегопада.

Традиционная тема всех светских бесед о погоде за прошедшие пару дней однозначно была самой популярной. Высота сугробов увеличилась на 20 см, выпала половина месячной нормы осадков. Казалось, что стихия не угомонится никогда. В социальных сетях пользователи тут же окрестили погодные катаклизмы "снегопадом века". Чтобы не тратить время и, главное, нервы на поиск своей машины, автомобилисты поспешно пересели на общественный транспорт.

​До абсолютного рекорда все же немного не дотянуло, хотя сезонный однозначно побит. Вина столь снежных выходных лежит на балканском циклоне. Он принес в столицу теплый и влажный воздух. Все это совместно с морозами, которые сковали город на прошлой неделе, превратилось в сильнейшую метель. Остаться дома и наблюдать за непогодой в окно, москвичи не захотели. Когда такой снегопад, дома не сидится.

​Настоящую снежную зиму, как в сказках, не ожидали увидеть и иностранные туристы. Чтобы описать увиденное, приходилось, конечно, долго подбирать слова. Но все сошлись в одном: такая погода - отличная возможность в полной мере оценить знаменитый русский колорит.

​​А вот коммунальщикам в условиях такого "колорита" приходилось работать в усиленном режиме. Очищать нон-стоп приходилось не только улицы, но и крыши домов. На борьбу со снежными завалами вышла настоящая армия - более 13 тысяч единиц спецтехники.

"Вывезли около 800 тыс. кубометров снега, это достаточно большое количество. Мы вынуждены были открыть временные сухие снегосвалки на территории промышленных предприятий и вдоль железной дороги с тем, чтобы увеличить оборот мусоровывозящей техники", - сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

​Снегопад внёс серьёзные коррективы в работу столичных аэропортов. Свыше 50 рейсов отменили и задержали в воскресенье. Только сейчас воздушные гавани возвращаются к своему обычному расписанию. ​Тем временем, на смену снегопаду с метелью в столицу приходит настоящая оттепель. Причем, посетила она Москву совсем в нетипичное для себя время. Начало февраля столица встретит и вовсе на 7-10 градусов выше нормы.

​​Александра Сергомасова, Юлия Степина, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".