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Собянин оценил итоги модернизации Лианозовского молкомбината

15:04
  • понедельник
  • 28 января 2019

Запущены две новые линии

На Лианозовском молочном комбинате запущены две новые производственные линии. Там будут готовить термостатные йогурты и мягкий творог. Предприятие посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обеспечить жителей столицы самым свежим молоком позволяет продукция Лианозовского комбината, которую выбирают миллионы москвичей. Но сегодня ассортимент стал еще шире. Единственная в Москве линия по производству термостатных йогуртов: процесс полностью автоматизирован, специальные роботы раскладывают ингредиенты в формы — 12 тысяч упаковок  йогурта в час. Скорость производства, которая в разы превышает любой ручной труд.

​Ещё одна новая линия  - фасовочный автомат по производству творога. Более мощная техника  выдает почти 30 тысяч упаковок  в час. Спрос рождает предложение, а значит, и развитие новых  мощностей. После присвоения статуса промышленного комплекса Лианозовский молочный  комбинат пережил масштабную модернизацию, а заодно получил новые ресурсы для расширения производства.

​Лианозовский молочный комбинат является крупнейшим молочным заводом России и Восточной Европы. Сегодня здесь производят 40 видов детского питания, поставляемого на молочные кухни Москвы. Новые линии производства оценил мэр Сергей Собянин.

"Вообще считается, что Москва не промышленный город, но в молочной промышленности - крупнейшая площадка. Около 7-8% продукции вообще, по всей России, производится здесь, и москвичей в основном обеспечивают молочной продукцией московские заводы. Это очень важно. Продукция свежая и качественная", - заявил Сергей Собянин.

В разговоре с сотрудниками комбината обсудили и самые актуальные для них вопросы. Самый наболевший - дорога на работу. По словам мэра Москвы, в ближайшее время она станет намного комфортнее и быстрее.

​"Несколько лет тому назад мы хотели ограничить строительство последней станции метро, но видя, что у нас есть возможности и технологические, и финансовые, решили все-таки продлить эту линию до поселка Северный. Поэтому в ближайшее станция, которая будет рядом с вами – "Улица 800-летия Москвы", буквально в шаговой доступности от вашего завода", - пообещал мэр.

​Кроме того, именно в Лианозово появится первый Московский  центральный диаметр Одинцово - Лобня. Его открытие обещают в конце года. В режиме метро добираться до одного из самых крупных промышленных предприятий столицы смогут, в том числе, и работники, живущие в Подмосковье.​

Елена Сахно, Владимир Черных,  Дмитрий Иванов, Александр Савин. "ТВ Центр".

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Мэр Москвы Сергей Собянин
Лианозовский молочный комбинат
Лианозовский молочный комбинат
Лианозовский молочный комбинат
Лианозовский молочный комбинат
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Лианозовский молочный комбинат
Лианозовский молочный комбинат
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