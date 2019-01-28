Ласкающая обнаженную грудь Смолова Собчак попала на видео

Телеведущая пофлиртовала с футболистом

Ксения Собчак взяла интервью у нападающего московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федора Смолова. Он рассказал ей о значении своих многочисленных татуировок.

Видео Собчак выложила на своем Youtube-канале. На кадрах видно, как увлеченно телеведущая наблюдает за тем, как Смолов показывает ей все имеющиеся у него татуировки, одну за другой.

Собчак нежно проводила руками по его телу. Потрогала бицепсы, а затем и вовсе обняла футболиста за грудь. Некоторые надписи на его теле привели Собчак в восторг.

Собчак: А здесь что? "Мы русские, с нами Бог". Это прекрасно. Захар Прилепин, я обращаюсь лично к тебе. Федор Смолов имеет татуировку: "Мы русские, с нами Бог"! Ты выкалывать это на себе не стыдился, а показать сейчас стыдишься.

Смолов: Нет, ну это же мое личное.

Собчак: У тебя еще много места. Что собираешься следующее накалывать?

Смолов: Как называется программа твоя?

Собчак: Ты хочешь наколоть "Собчак"?

Смолов: Ну как вариант

Собчак: Ну все, ловлю на слове.