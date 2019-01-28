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Ласкающая обнаженную грудь Смолова Собчак попала на видео

14:46
  • понедельник
  • 28 января 2019

Телеведущая пофлиртовала с футболистом

Ксения Собчак взяла интервью у нападающего московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федора Смолова. Он рассказал ей о значении своих многочисленных татуировок.

 

Видео Собчак выложила на своем Youtube-канале. На кадрах видно, как увлеченно телеведущая наблюдает за тем, как Смолов показывает ей все имеющиеся у него татуировки, одну за другой.

Собчак нежно проводила руками по его телу. Потрогала бицепсы, а затем и вовсе обняла футболиста за грудь. Некоторые надписи на его теле привели Собчак в восторг.

Собчак: А здесь что? "Мы русские, с нами Бог". Это прекрасно. Захар Прилепин, я обращаюсь лично к тебе. Федор Смолов имеет татуировку: "Мы русские, с нами Бог"! Ты выкалывать это на себе не стыдился, а показать сейчас стыдишься.

Смолов: Нет, ну это же мое личное.

Собчак: У тебя еще много места. Что собираешься следующее накалывать?

Смолов: Как называется программа твоя?

Собчак: Ты хочешь наколоть "Собчак"?

Смолов: Ну как вариант

Собчак: Ну все, ловлю на слове.

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Ласкающая обнаженную грудь Смолова Собчак попала на видео
Ласкающая обнаженную грудь Смолова Собчак попала на видео
Ласкающая обнаженную грудь Смолова Собчак попала на видео
Ласкающая обнаженную грудь Смолова Собчак попала на видео
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