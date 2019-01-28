Неожиданный поворот в похищении картины Куинджи

"Крым. Ай-Петри" как напоминание о детстве и любви

СМИ обнаружили связь между похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" и шубы за 130 тысяч рублей из гардеробной Третьяковской галереи в Москве.

Пока полиция занималась пропавшей шубой, похититель – 31-летний Денис Чуприков - спокойно снял картину со стены и вынес ее из помещения. Кажется неслучайным и тот факт, что гардеробщик, который выдал женщине номерок, проработал всего два дня.

Для чего понадобилась картина злоумышленнику, неизвестно. На допросе он заявил, что украл картину из корыстных побуждений. По данным "Московского комсомольца", с Крымом у Чуприкова связано детство и юность. Он родился в Феодосии, получил профессии сварщика и слесаря. Там же на полуострове встретил свою жену – Юлию. Но с работой у супругов не заладилось, они взяли кредит и уехали в Одинцовский район Подмосковья.

В Московском регионе выйти на постоянный заработок Чуприкову тоже не удалось. Из-за проблем мужчина начал выпивать, его несколько раз замечали пьяным сотрудники полиции. "Я расстроился из-за эвакуации автомобиля. У меня возникли сложности при получении кредита. Я поссорился по телефону с супругой и громко кричал матом. Признаю свою вину", - объяснил один из своих проступков Чуприков.

Что касается жены задержанного, то она даже не была в курсе того, что затеял ее муж. "Я совершенно поражена случившимся. Я понятия не имела, что он собирается в Третьяковку. Все это ужасно", - сообщила она.