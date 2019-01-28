Найденный мертвым на улице в Москве оказался экс-главой Дальспецстроя

В апреле 2015 года его уволил Дмитрий Рогозин

Бывший руководитель компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин найден мертвым в собственном доме в Москве.

Ранее стало известно, что тело 54-летнего мужчины с огнестрельной раной головы было найдено во дворе частного дома на Привольной улице на юго-востоке Москвы. Рядом с ним лежал карабин Browning. По данным источника ТАСС, им был Савин.

Савин возглавлял "Дальсцестрой" до марта 2015 года. В апреле занимавший на тот момент пост вице-премьера Дмитрий Рогозин уволил его за то, что скрыл проблемы с выплатой зарплат при строительстве космодрома "Восточный".

"Оказывается, этот деятель не только скрывал проблемы с невыплатой зарплат рабочим, но и устроил к себе в контору собственную жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей. Деньги он обязан вернуть", - приводит цитату Рогозина РИА Новости.