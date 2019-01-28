Прощание с Черниковым пройдет в здании мэрии на Новом Арбате

Похоронят Владимира Черникова на Троекуровском кладбище

Гражданская панихида по Владимиру Черникову пройдёт во вторник, 29 января, в здании мэрии на Новом Арбате. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Владимир Черников скончался накануне, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

На работу в мэрию города он пришёл в декабре 2010 года. В последние годы он возглавлял Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Владимиру Черникову было 54 года.

Похоронят Владимира Васильевича на Троекуровском кладбище рядом с отцом.