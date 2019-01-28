Украинскую авиацию подняли в воздух ради провокации на Азове

Опубликовано видео учений авиации ВСУ над Азовским морем

Украинская авиация провела учения над Азовским морем. В ходе проверки была отработана поддержка судов пограничной службы. "Практическое наведение на морские цели врага осуществлялось с бортов украинских кораблей", - сообщили в пресс-службе штаба "Операции объединенных сил".

Как отмечает "ПолиНавигатор", Военно-морские силы Украины намерены в ближайшее время попытаться войти в Азовское море из Черного.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ рассказал, что Киев может прорваться через Керченский пролив в Азовское море при помощи "фиксации из космоса". В Крыму ответили, что российские пограничники будут действовать в рамках закона, защищая границы государства.

При этом советник президента Украины Юрий Бирюков считает, что украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское и обратно, как и когда им захочется.