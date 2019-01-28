Самолеты чудом избежали столкновения над Ростовом

Один из лайнеров успел резко набрать высоту

Пассажирский авиалайнер и бизнес-джет Falcon опасно сблизились друг с другом. Это произошло в небе над Ростовской областью.

Самолет с пассажирами летел из Стамбула в Москву. В какой-то момент командир воздушного судна вышел на связь с диспетчерами и рассказал о срабатывании предупреждения об опасном сближении с бизнес-джетом Falcon. Тот направлялся на Юг.

В итоге экипаж лайнера экстренно набрал высоту, чтобы не допустить потенциального столкновения, передает "Интерфакс". Вертикальное расстояние между бортами составляло примерно 350 метров.

Ранее в январе над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Спасатели обнаружили два тела, поиски еще одного летчика ведутся.