ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лекарство против рака изготовят из куриных яиц

15:35
  • понедельник
  • 28 января 2019

Оно будет стоить гораздо дешевле используемых

Шотландские ученые создали новый генетически модифицированный вид куриц, которые будут нести яйца с человеческим белком. Из них можно будет изготовить лекарства для лечения артрита, вирусов и онкологических заболеваний.

Исследователи обнаружили ген, который предназначен для выработки белка в организме человека. Его элементы имплантировали в ДНК цыплят. Благодаря этому, повзрослевшие особи будут нести яйца с необходимым белком в своем составе, пишет EurekAlert.

Первая партия яиц с человеческой формой протеина уже получена. Такие белки обладают противовирусными и противораковыми свойствами, а также помогают регенерироваться поврежденным тканям.

Получение лекарств из яиц обойдется приблизительно в сто раз дешевле, чем их синтез в лабораторных условиях. Таким образом, новые противовирусные и противораковые препараты могут стать значительно более дешевыми.

Главное сегодня
Яйца
Яйца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.