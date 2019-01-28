Лекарство против рака изготовят из куриных яиц

Оно будет стоить гораздо дешевле используемых

Шотландские ученые создали новый генетически модифицированный вид куриц, которые будут нести яйца с человеческим белком. Из них можно будет изготовить лекарства для лечения артрита, вирусов и онкологических заболеваний.

Исследователи обнаружили ген, который предназначен для выработки белка в организме человека. Его элементы имплантировали в ДНК цыплят. Благодаря этому, повзрослевшие особи будут нести яйца с необходимым белком в своем составе, пишет EurekAlert.

Первая партия яиц с человеческой формой протеина уже получена. Такие белки обладают противовирусными и противораковыми свойствами, а также помогают регенерироваться поврежденным тканям.

Получение лекарств из яиц обойдется приблизительно в сто раз дешевле, чем их синтез в лабораторных условиях. Таким образом, новые противовирусные и противораковые препараты могут стать значительно более дешевыми.