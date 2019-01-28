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Захарова высмеяла глупость помощника Трампа

16:06
  • понедельник
  • 28 января 2019

Он сделал опечатку в фамилии самопровозглашенного президента Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, которую тот допустил в своем твите. Ранее он написал о самопровозглашенном президенте Венесуэлы Хуане Гуайдо и назвал его "Гиядо"(Guiado, - прим. ред.).

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", - отметила представитель министерства иностранных дел России в своем Facebook.

В своем Twitter Болтон предостерегал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от проявления "любого насилия и запугивания" в отношении дипломатических работников США, Хуана Гуайдо или Национальной ассамблеи. По его словам, в этом случае подобные действия будут представлять собой грубое посягательство на верховенство закона и "приведут к значительным ответным мерам".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у России не было контактов с лидером венесуэльской оппозиции. Говоря в целом о ситуации в Венесуэле, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что разрешить ее должны сами венесуэльцы в рамках закона. А вмешательство извне только усугубит ситуацию. Также Песков заявил, что в Кремле даже не обсуждают оказание действующему президенту Николасу Мадуро военной и финансовой помощи.

21 января в Венесуэле была совершена попытка госпереворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо спустя несколько дней провозгласил себя временным президентом страны. После этого некоторые европейские и латиноамериканские страны, а также США, Канада и Израиль признали его. Мария Захарова также иронично прокомментировала ситуацию с ультиматумами, которые ряд европейских государств выдвинули Мадуро. Также ранее в российском МИД заявили о попытке Вашингтона управлять политической ситуацией в Каракасе.

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Мария Захарова
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