Захарова высмеяла глупость помощника Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, которую тот допустил в своем твите. Ранее он написал о самопровозглашенном президенте Венесуэлы Хуане Гуайдо и назвал его "Гиядо"(Guiado, - прим. ред.).

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", - отметила представитель министерства иностранных дел России в своем Facebook.

В своем Twitter Болтон предостерегал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от проявления "любого насилия и запугивания" в отношении дипломатических работников США, Хуана Гуайдо или Национальной ассамблеи. По его словам, в этом случае подобные действия будут представлять собой грубое посягательство на верховенство закона и "приведут к значительным ответным мерам".

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2