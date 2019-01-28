ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский истребитель прогнал разведчика США над Балтикой

16:04
  • понедельник
  • 28 января 2019

P-8A Poseidon заметили у российской границы

Над Балтийским морем произошел перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon российским истребителем Су-27.

Американский разведчик приблизился к российской границе, сообщили ТВЦ.ru в Минобороны России. Су-27 подлетел к нему на безопасное расстояние, чтобы идентифицировать. После того как иностранный самолет удалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Это уже не первый случай за прошедшие несколько дней на Балтике. В прошлый четверг российские истребители перехватили разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции. Самолет летел с выключенным транспондером.

Главное сегодня
Самолет P-8A Poseidon ВВС США
Самолет P-8A Poseidon ВВС США
Российский истребитель прогнал разведчика США над Балтикой
Российский истребитель прогнал разведчика США над Балтикой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.