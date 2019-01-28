Российский истребитель прогнал разведчика США над Балтикой

P-8A Poseidon заметили у российской границы

Над Балтийским морем произошел перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon российским истребителем Су-27.

Американский разведчик приблизился к российской границе, сообщили ТВЦ.ru в Минобороны России. Су-27 подлетел к нему на безопасное расстояние, чтобы идентифицировать. После того как иностранный самолет удалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Это уже не первый случай за прошедшие несколько дней на Балтике. В прошлый четверг российские истребители перехватили разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции. Самолет летел с выключенным транспондером.