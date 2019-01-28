Американский эсминец 9 дней дразнил российский корабль

Россия вела слежку за "Дональдом Куком" с 19 января
Эсминец ВМС США "Дональд Кук" (Donald Cook) вышел через пролив Босфор за пределы Черного моря. Об этом отчитался шестой флот ВМС США.
В Twitter ведомства опубликован снимок корабля. В подписи говорится, что моряки на борту "Дональда Кука" наблюдают, как судно пересекает Босфор.
.@USNavy #Sailors aboard #USSDonaldCook #DDG75 stand watch in the bridge as the ship transits the #Bosphorus Strait, Jan. 28, 2019. #PresenceMatters #US6thFleet pic.twitter.com/YvjtWbEmvk— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 28 января 2019 г.
Американский эсминец зашел в черноморскую акваторию 19 января. К его сопровождению был привлечен российский сторожевой корабль "Пытливый".
Согласно международным правилам пребывание военного корабля США в Черном море не может превышать трех недель.