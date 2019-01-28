Американский эсминец 9 дней дразнил российский корабль

Россия вела слежку за "Дональдом Куком" с 19 января

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" (Donald Cook) вышел через пролив Босфор за пределы Черного моря. Об этом отчитался шестой флот ВМС США.

В Twitter ведомства опубликован снимок корабля. В подписи говорится, что моряки на борту "Дональда Кука" наблюдают, как судно пересекает Босфор.

Американский эсминец зашел в черноморскую акваторию 19 января. К его сопровождению был привлечен российский сторожевой корабль "Пытливый".

Согласно международным правилам пребывание военного корабля США в Черном море не может превышать трех недель.