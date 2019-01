Американский эсминец 9 дней дразнил российский корабль

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" (Donald Cook) вышел через пролив Босфор за пределы Черного моря. Об этом отчитался шестой флот ВМС США.

В Twitter ведомства опубликован снимок корабля. В подписи говорится, что моряки на борту "Дональда Кука" наблюдают, как судно пересекает Босфор.

.@USNavy #Sailors aboard #USSDonaldCook #DDG75 stand watch in the bridge as the ship transits the #Bosphorus Strait, Jan. 28, 2019. #PresenceMatters #US6thFleet pic.twitter.com/YvjtWbEmvk