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Американский эсминец 9 дней дразнил российский корабль

16:45
  • понедельник
  • 28 января 2019

Россия вела слежку за "Дональдом Куком" с 19 января

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" (Donald Cook) вышел через пролив Босфор за пределы Черного моря. Об этом отчитался шестой флот ВМС США.

В Twitter ведомства опубликован снимок корабля.  В подписи говорится, что моряки на борту "Дональда Кука" наблюдают, как судно пересекает Босфор.

Американский эсминец зашел в черноморскую акваторию 19 января. К его сопровождению был привлечен российский сторожевой корабль "Пытливый".

Согласно международным правилам пребывание военного корабля США в Черном море не может превышать трех недель.

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