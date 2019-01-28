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Ругань Меган Маркл и Кейт Миддлтон вынудила пойти на крайние меры

16:48
  • понедельник
  • 28 января 2019

В Великобритании началась кампания против оскорблений

Ведущий британский журнал о знаменитостях Hello! развернул новую интернет-кампанию, направленную на отказ от ругательств и нецензурных выражений в Сети. Ее начало спровоцировал рост количества оскорблений в адрес Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ругательства в адрес одной герцогини поступают от поклонников другой и наоборот. Такое положение вызвано тем, что многие британские таблоиды поддерживают доводы о соперничестве Кейт и Меган.

"Люди считают себя вправе проявлять агрессию и оскорблять друг друга, сидя в безопасности за своей клавиатурой. Мы просто решили, что пора прекратить эту нездоровую и неприятную атмосферу. Сказать что-то легко, если вы анонимны и находитесь за тысячу миль", - цитирует слова редактора журнала Эмили Нэш "Газета.ru".

Она добавила, что кампания не поощряет цензуру, а лишь улучшает стандарты общения. Руководство издания придумало специальный хэштег #HelloToKindness, который в переводе означает "привет добру". Кампания должна изменить общение между людьми в интернете, избавив его от ненормативной лексики и проявлений агрессии.

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