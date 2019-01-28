На российских школьников полился кипяток во время уроков

​Пострадала учительница

Батареи отопления прорвало в гимназии Железногорска в Красноярском крае. Это случилось прямо во время занятий.

Инцидент произошел в 9:50 по местному времени на четвертом этаже в кабинете химии. Ученикам стало резко холодно во время урока. Учительница пошла проверить батареи однако в этот момент из радиаторов хлынул кипяток и пошел пар. Часть из них попал в женщину, и она получила ожоги.

Как сообщается в группе "СобытияГород-26. Железногорск" во "ВКонтакте", горячая вода начала просачиваться ниже. В итоге она полилась с потолка на третьем и втором этажах. Там также проходили занятия. Из-за всего происходящего включилась пожарная сигнализация. Ученики повскакивали со своих мест. С потолка начала сыпаться побелка, также отваливались крышки с электроламп. Все начали спасать технику.

Из школы была проведена эвакуация всех детей. Администрация учебного заведения подчеркнула, что на следующий день уроки возобновятся.