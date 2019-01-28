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Задержанный капитан судна "Норд" бесследно исчез на Украине

17:28
  • понедельник
  • 28 января 2019

Владимир Горбенко перестал выходить на связь в субботу

Задержанный на Украине капитан российского судна "Норд" пропал без вести. Третий день Владимир Горбенко не выходит на связь.

Об исчезновении Горбенко сообщил глава адвокатского бюро, представляющего интересы россиянина, Максим Могильницкий. По его словам, исчезновение произошло в субботу около полудня. С тех пор капитана никто не видел, а на связь с родными и адвокатами он не выходит.

Могильницкий отметил, что основания для беспокойства о судьбе россиянина очень серьезные. По его словам, капитан уже пропадал в апреле 2018 года, когда его с борта судна "Норд" похитили сотрудники СБУ.

"Надеюсь, что капитан жив и здоров. Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного", - возмутился Могильницкий в фейсбуке.

Украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море 25 марта 2018 году. На его борту находились 10 членов экипажа. Двоим удалось вернуться в Крым через Белоруссию.

Капитана Владимира Горбенко обвиняют в незаконном рыболовстве и нарушении порядка въезда на территорию Крыма, который Украина считает "временно оккупированной территорией". 

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