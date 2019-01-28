ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто победит на выборах президента Украины

17:21
  • понедельник
  • 28 января 2019

Эксперт сообщил о результатах рейтинга кандидатов

С 17 по 25 января в Украине проходил опрос избирателей. По его результатам лидером стала Юлия Тимошенко. Ее поддерживают более 20% определившихся с выбором избирателей.

"По последнему опросу, если бы выборы состоялись в это воскресенье, Тимошенко готовы были бы поддержать 20,2% избирателей из числа тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании", - цитирует слова директора Института анализа и прогнозирования Юрия Лесничего ТАСС.

Он отметил, что на второй строчке списка расположилась кандидатура шоумена Владимира Зеленского с результатом 12,6%. Третье и четвертое места разделили действующий президент Петр Порошенко и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Им готовы отдать голоса по 11,9% избирателей.

Пятое место занял лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко. За него планируют проголосовать 10,7%.

Кроме того, Лесничий сказал, что в голосовании могут принять участие порядка 78% респондентов, из них 45% точно придут на выборы, а 33% планируют прийти с высокой долей вероятности.

День выборов президента Украины назначен на 31 марта. Однако если лидирующий кандидат не преодолеет порог в 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур выборов.

Главное сегодня
Выборы
Выборы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.