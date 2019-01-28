Бывшая жена Задорнова будет судиться с "Первым каналом"

Она хочет получить целое состояние

Бывшая супруга писателя и сатирика Михаила Задорнова подала в суд на "Первый канал". Она намерена взыскать с компании 4,5 миллиона рублей.

По данным Агентства "Москва", Велта Задорнова считает, что телеканал нарушил ее исключительное право, показав в эфире концерт юмориста "Умом Россию не понять". Выступление Михаила Задорнова появилось на экране 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Судебные органы приняли к производству иск бывшей жены сатирика. Первое заседание по делу состоится 22 февраля.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года после продолжительной болезни. Авторские права перешли к его бывшим женам – Велте Задорновой и Елене Бомбиной.