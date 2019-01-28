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Роспотребнадзор: заболевшие корью московские школьники не были привиты

18:47
  • понедельник
  • 28 января 2019

Проводятся противоэпидемические мероприятия

В Москве в двух школах введен карантин. Ранее их ученики заболели корью. Как рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, все они не были привиты.

"В школе №1434 (улица Раменки, дом № 15, корпус № 1 и корпус №2) в ЗАО заболели трое детей из одной семьи. Все заболевшие дети с рождения не привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. Кроме этого, зарегистрирован один случай кори в школе №1797 (улица 1-я Гражданская, дом № 96) в ВАО, ребенок также не привит", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в школах проводятся противоэпидемические мероприятия. Кроме того, организованы медицинские осмотры и медицинское наблюдение за учащимися и сотрудниками, профилактическая иммунизация, а также медицинское наблюдение за контактными лицами.

Кроме того, в школах усилен противоэпидемический режим, отменены массовые мероприятия. А еще в образовательных организациях вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, которые не были привиты против кори и не болели корью сроком на 21 день.

"При выявлении случая кори в образовательном учреждении не привитые и не болевшие корью дети и подростки также отстраняются от посещения учреждения сроком на 21 день", - подчеркнули в ведомстве.

В случае нарушения сроков введения первая прививка может быть проведена ребенку в любом возрасте. Вторая проводится детям после шести лет не ранее чем через три месяца после первой.

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