Похищенная картина Куинджи не вернется в Третьяковку

При этом выставка работ Куинджи в Третьяковской галерее продлится до 17 февраля

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная накануне из Третьяковской галереи, в понедельник утром была найдена в Подмосковье. Действуя по горячим следам, полиция задержала в Одинцовском районе предполагаемого похитителя, а тот указал место, где было спрятано полотно. Картина не пострадала, но на выставке в Третьяковке она уже не появится - её вернут в Русский музей. Подозреваемый в краже - мужчина 32-х лет, имевший, как выяснилось, крупные долги. Поиск его сообщников продолжается.

У входа в Инженерный корпус в понедельник царили тишина и порядок. В хорошо организованной очереди обсуждали гений Куинджи и наглость грабителя. По его вине многие накануне так и не смогли попасть на выставку.

Те, кто накануне в галерею попал, до конца не могли поверить, что у них на глазах кто-то взял и украл картину. Когда закрыли вход и начали досматривать всех посетителей, многие не понимали, что именно произошло.

Директор галереи в понедельник заявила, что кража шубы должна была стать для преступников отвлекающим маневром. Но есть и другое мнение. По сообщениям информагентств, первое обращение в полицию касалось именно кражи шубы. И лишь во время просмотра записей с камер видеонаблюдения и был замечен неизвестный, зачем-то снимающий со стены картину. Получается, не было бы счастья, да шуба помогла. В конце концов, разве похож этот человек, спокойно идущий по залу с полотном Куинджи в руках на преступника? Его никто ни о чем не спросил. Белый Mercedes, на котором преступник уехал из Лаврушинского, тут же был объявлен в розыск. Вскоре в поселке Заречье нашли и самого грабителя.

Задержанным оказался 31-летний мужчина, кстати, уроженец Феодосии. Может, отсюда любовь к Крыму? Судя по его лицу, он мало понимал, что происходит . На первом допросе даже не смог вспомнить, где в этот день был и чем занимался.

Задержанный подробно рассказал, где картина. Она оказалась на стройке, среди мусора и грязных балок. Так Куинджи еще никто никогда не хранил. К счастью, картина не пострадала. Но в Москве её теперь увидят лишь сотрудники Русского музея. Во вторник они уже будут в столице.

Самый важный вопрос на данный момент уже не "кто виноват?", а "что делать?" Увы, кражи случаются в музеях разных стран. Об этом сегодня напомнили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правоохранителям далеко не всегда удается найти похищенное. Так что Третьяковке, можно сказать, повезло. Но пугает частота происшествий. Здесь же, в здании на Лаврушинском, 8 месяцев назад произошло нападение на полотно Репина, которое могло погибнуть от рук вандала. Теперь - похищение Куинджи.

"Безусловно, из этой ситуации будут сделаны все соответствующие выводы, чтобы такое не могло повториться вновь в принципе. Увеличено количество смотрителей в залах. Предприняты дополнительные меры по креплению картин. В ближайшее время будут все картины оснащены электронными датчиками безопасности", - отметил директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов.

Все здания Третьяковской галереи в ближайшие три месяца оборудуют рентгеновскими установками для досмотра посетителей. А их - ценителей прекрасного - по 2 миллиона в год. Наверняка этот рекорд скоро будет побит. В марте - масштабная выставка Репина, в апреле привезут Мунка. Да и кто теперь пропустит выставку Архипа Куинджи?

Ольга Стрельцова, Валерий Белинский, "ТВ Центр".