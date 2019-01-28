Порошенко остался без поддержки собственной партии

На выборы президента он пойдет как самовыдвиженец

Неожиданный поворот в набирающей обороты президентской гонке на Украине. Как сообщают местные СМИ, действующий глава государства в ближайшее время объявит о своём решении принять участие в выборах в статусе кандидата-самовыдвиженца. Отказаться от поддержки собственной партии Пётр Порошенко якобы вынужден, потому что рейтинг "Блока" его имени даже ниже, чем персональный. А борьба за голоса граждан обещает быть нешуточной. К этому моменту уже зарегистрировано 20 претендентов на высокий пост, есть среди них и представители националистов.

Под бой барабанов десятки националистов шагают по киевским улицам. Зажженные факелы, червоно-красные стяги запрещенных в России нацистских организаций. Это шествие их последователи приурочили к 101-й годовщине подавления восстания большевиков на заводе "Арсенал". Руководство, существовавшей с 1917 по 1920 год, Украинской народной республики с несогласными не церемонилось. Теперь к тому же призывают и в толпе.

Здесь же и единый кандидат в президенты от ультраправых Руслан Кошулинский. Хотя рассчитывать на победу ему конечно не приходится — слишком велик отрыв от лидеров гонки, которыми по-прежнему являются Юлия Тимошено, Михаил Зеленский, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и действующий глава государства, победить которому во второй раз будет крайне трудно.

"Я бы рекомендовал Петру Алексеевичу вообще не идти на выборы. Потому что я бы на его месте договаривался бы с кем-то из фаворитов гонки о личной безопасности, сохранении денег и так далее", - говорит журналист Дмитрий Гордон.

Но Порошенко участвовать в выборах все-таки будет, хотя пока официально и не заявил об этом. По данным украинских СМИ, это может произойти уже во вторник, 29 января, на съезде его собственной партии. Хотя баллотироваться нынешний украинский гарант, скорее всего, будет в качестве самовыдвиженца, что подтвердила и журналистка Алёна Яхно.

"Уточнение. 29 января Пётр Алексеевич проведёт не съезд, а форум. И пойдёт на выборы не от своей политической силы, а как самовыдвиженец. Видно, не хочет пачкаться о продукты своей же жизнедеятельности", - написала она в фейсбуке.

Шлейф за Порошенко и вправду тянется такой, что президенту его наверняка хотелось бы стереть из памяти избирателя. Тут и многократный рост тарифов, и развал здравоохранения. Одна эпидемия кори, охватившая Украину, чего стоит. Плюс еще масса вещей, из-за которых нынешний украинский лидер, по данным опросов, даже не попадает во второй тур. А весь его период правления, уже не стесняясь, прямо называют узурпацией власти.

"Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-нибудь в виде людей, я не знаю, но она захвачена. Они издеваются над страной, убивают ее экономику, выселяют за границу молодежь, ссорятся со всеми странами, не дают подняться экономике", - восклицает депутат Рады Вадим Рабинович.

Согласно данным, опубликованным украинской социологической компанией, 80% украинцев уверены, что страна движется неправильным курсом. И их понять, безусловно, можно. За пять лет после госпереворта средние зарплаты и пенсии на Украине снизились более чем в два раза. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, из-за которого и свергали Януковича, не дало Украине ничего. Как, впрочем, и другие подобные документы, которые с такой гордостью заключал Порошенко.

"Что объединяет все эти соглашения о зоне свободной торговли с Канадой, с Турцией, с Израилем? Посмотрите внимательно, посмотрите на цифры товарооборота. И вы увидите, что эта власть, как грязную подстилку бросает Украину под крупные экономики мира. О чем это говорит? Они хотят личной политической выгоды для себя. Они будут крайне зависеть от международного признания результатов выборов или непризнания", - рассуждает журналист Вячеслав Пиховшек.

Это, конечно, одна из версий. А есть и другие. Многие эксперты на Украине считают, что нынешний президент пойдет на все, чтобы усидеть в кресле. Не исключается и силовой вариант. Пока же все ограничивается жесткой информационной обработкой населения. Порошенко, представленный в радужном свете, не сходит с телеэкранов, на что конкуренты обосновано жалуются.

"Власть установила безусловную монополию на тотальный контроль информационного пространства. СМИ должны быть лояльными лично президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Правда – опасна для президента Порошенко, и он это хорошо понимает", - заявляет Юлия Тимошенко.

Но скрывать эту правду с каждым днём сложнее.

Александр Панюшкин, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".