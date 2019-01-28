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В России стартовала масштабная образовательная программа для студентов

20:01
  • понедельник
  • 28 января 2019

Студенты посетят зимние школы олимпиады "Я — профессионал"

Более трех тысяч студентов в этом году посетят профильные зимние школы, которые открылись в семи городах России в рамках образовательной олимпиады "Я профессионал". Это один из проектов некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", созданной в рамках выполнения майского указа Владимира Путина, сообщает "ТВ Центр".

В ходе олимпиады будущие ученые и инженеры смогут расширить знания по выбранной дисциплине, завязать полезные контакты. Участниками зимних школ стали студенты, которые выполнили испытания заочного этапа и прошли дополнительный отбор.

В МГТУ имени Баумана в понедельник пригласили талантливых молодых людей, которые пожелали стать специалистами в области вооружений и военной техники.

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