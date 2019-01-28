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Друзья Нурмагомедова жестоко отомстили блогеру за критику

19:52
  • понедельник
  • 28 января 2019

Пострадавший успел сделать видеообращение

В Дагестане разгорается скандал, связанный с окружением чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Стало известно о нападении друзей бойца на блогера и комика Эльдара Иразиева.

Так ему отомстили за нелицеприятные слова о Нурмагомедове. Блогер даже успел принести извинения Хабибу, но поклонники бойца все равно избили его. Среди нападавших оказался и секундант Нурмагомедова - Магомед Магомедов, передает сайт Chernovik.

О произошедшем рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. По его словам, это произошло 23 января. Позднее он сообщил, что Иразиев заявление в полицию писать отказался. Вместо этого он уехал на лечение. "Там с глазом чуть проблема", - подчеркнул общественный деятель в своем Facebook.

Сам Иразиев обратился к общественности в своем Instagram. Комик рассказал, что после шумихи в СМИ ему поступило очень много звонков. При этом он подчеркнул, что его "заранее похоронили". Также он призвал снизить градус напряженности.

Ситуацию прокомментировал и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, он сам намерен пойти к Эльдару Иразиеву. Остальное "неправильно и недопустимо".

6 октября Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. После боя он и его товарищи устроили драку со спарринг-партнером Макгрегора. В результате инцидента трое членов команды Нурмагомедова были арестованы. Макгрегор не стал заявлять в полицию, в связи с чем позже они были отпущены. Отец российского бойца позднее пообещал наказать сына за скандальную выходку после удачного боя.

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