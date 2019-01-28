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Путин поздравил российских саночников с исторической победой

20:32
  • понедельник
  • 28 января 2019

Президент пожелал спортсменам новых достижений

Владимир Путин поздравил сборную команду России по санному спорту с успехом на прошедшем в Германии чемпионате мира. Впервые в истории нашей страны саночники выиграли золотые медали в эстафете. Эту победу президент назвал "триумфом".

В условиях сильнейшей конкуренции, говорится в телеграмме главы государства, россияне проявили себя как крепкая сплоченная команда, и своим ярким выступлением затмили признанных фаворитов.

Золото в эстафете выиграли Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. В общем медальном зачете Россия заняла на чемпионате мира третье место, уступив традиционным в этом виде спорта лидерам - командам Германии и Австрии.

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