Путин поздравил российских саночников с исторической победой

Президент пожелал спортсменам новых достижений

Владимир Путин поздравил сборную команду России по санному спорту с успехом на прошедшем в Германии чемпионате мира. Впервые в истории нашей страны саночники выиграли золотые медали в эстафете. Эту победу президент назвал "триумфом".

В условиях сильнейшей конкуренции, говорится в телеграмме главы государства, россияне проявили себя как крепкая сплоченная команда, и своим ярким выступлением затмили признанных фаворитов.

Золото в эстафете выиграли Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. В общем медальном зачете Россия заняла на чемпионате мира третье место, уступив традиционным в этом виде спорта лидерам - командам Германии и Австрии.