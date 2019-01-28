Облитый бензином московский школьник скончался

Он умер в больнице

Врачи не смогли спасти 15-летнего подростка, который получил ожоги 98% тела после того, как его облили бензином и подожгли. Пострадавший скончался в больнице.

Трагический случай произошел на северо-западе Москвы, в подъезде дома на улице Берзарина, передает MK.RU. Мальчика облили его же товарищи. Их называли неблагополучной компанией. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что школьник мог облить себя из канистры сам. От сигареты, которая была у него в руках, одежда якобы тут же вспыхнула.