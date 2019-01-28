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Лаврову позвонили из Тегерана из-за кризиса в Венесуэле

20:59
  • понедельник
  • 28 января 2019

Москва и Тегеран готовы помочь достичь взаимопонимания между политиками Венесуэлы

Россия и Иран готовы содействовать достижению взаимопонимания между политическими силами Венесуэлы. Об этом заявили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Тегерана, передает ТАСС.

В Венесуэле продолжается противостояние действующего президента Николаса Мадуро и спикера парламента Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя главой государства. США и ряд других стран уже заявили о признании Гуайдо.

Мадуро в свою очередь называет последнего марионеткой Вашингтона. На этом фоне в стране не стихают массовые протесты. В ходе беспорядков погибли 35 человек. Число задержанных уже возросло до 850, среди них почти 80 подростков.

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