Лаврову позвонили из Тегерана из-за кризиса в Венесуэле

Москва и Тегеран готовы помочь достичь взаимопонимания между политиками Венесуэлы

Россия и Иран готовы содействовать достижению взаимопонимания между политическими силами Венесуэлы. Об этом заявили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Тегерана, передает ТАСС.

В Венесуэле продолжается противостояние действующего президента Николаса Мадуро и спикера парламента Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя главой государства. США и ряд других стран уже заявили о признании Гуайдо.

Мадуро в свою очередь называет последнего марионеткой Вашингтона. На этом фоне в стране не стихают массовые протесты. В ходе беспорядков погибли 35 человек. Число задержанных уже возросло до 850, среди них почти 80 подростков.