Появилась неожиданная версия исчезновения капитана "Норда"

Исчезновение Владимира Горбенко обрастает новыми подробностями

Исчез капитан арестованного на Украине российского рыболовецкого судна "Норд". Последний раз родственники видели Владимира Горбенко в прошлую субботу и с тех пор не могут с ним связаться. Адвокаты нашего соотечественника не исключили провокаций со стороны украинских властей. Мужчина пропал за считанные дни до предварительного заседания по его делу в Оболонском районном суде Киева, от которого на данном этапе ничего не зависело.

Капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко без вести пропал в Мелитополе. На связь не выходит трое суток. Родственники, у которых в Мелитополе жил Горбенко, обратились в полицию.

То же самое сделали защитники капитана в Киеве. Первым тревогу забил адвокат Максим Могильницкий. В социальной сети он попросил всех, кто видел россиянина, сообщить о его местонахождении.

Это произошло через неделю, после того как украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно в Азовском море. Правда тогда уже через 5 часов выяснилось, что СБУ доставила Горбенко в Херсонский суд. В этот раз Служба безопасности свою причастность отрицает.

На борту задержанного судна "Норд" было 10 рыбаков. Двое вернулись в Крым через Белоруссию. Еще семеро попали домой лишь в октябре в результате обмена на украинских браконьеров. Капитана Владимира Горбенко так и не отпустили. За него внесли залог и отпустили под подписку о невыезде. Горбенко живет у родственников на Украине. И, по словам представителей компании судовладельца, все это время исправно выполнял все требования законодательства страны.

Капитана обвиняют по двум статьям. Незаконный рыбный промысел и нарушение въезда и выезда в Крым с целью нанести вред Украине. В октябре его дело передали в Оболонский суд Киева. Подготовительное заседание должно было состояться 10 января. Затем слушание перенесли на 1 февраля. Исчезновение Горбенко выглядит как минимум странно – на этом заседании его судьба бы не решилась.

Адвокаты, коллеги, родственники и знакомые не исключают – это может быть провокация со стороны украинских правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Исчезновение могут использовать в том числе в политических целях. Особенно перед назначенной на 11 февраля третьей попыткой продать рыболовецкий сейнер "Норд".

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Стартовая цена лота уже упала на 7,5 процентов. Но предприниматели явно не горят желанием платить за по сути украденное судно. Вполне возможно, что пропажу Владимира Горбенко Киев используют как причину, чтобы перенести аукцион или напротив – подтолкнуть радикально настроенных бизнесменов к опрометчивой покупке.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.