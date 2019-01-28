Похититель картины Куинджи оказался смертельно болен

Врачи дали ему 10 лет

Денису Чуприкову, который похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, врачи поставили смертельный диагноз. Об этом рассказала его мать Виолетта.

"Печень. Врачи давно говорили ему, что осталось жить 10 лет. Но этот срок уже давно прошёл", - отметила она. Также женщина подчеркнула, что не знает, зачем сыну понадобилось совершать такой странный поступок, передает "Московский комсомолец".

Полотно было украдено 27 января из Третьяковской галереи. Мужчина смог спокойно подойти к картине, снять ее со стены и вынести из здания. Его задержали в понедельник утром в Подмосковье. Похититель при задержании сам указал место, где была спрятана картина.

Полотно не пострадало, но на выставке в Третьяковке она уже не появится - её вернут в Русский музей. Подозреваемым в краже оказался мужчина 32-х лет. Он имел крупные долги. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Поиск его сообщников продолжается.