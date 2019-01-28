ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похититель картины Куинджи оказался смертельно болен

21:45
  • понедельник
  • 28 января 2019

Врачи дали ему 10 лет

Денису Чуприкову, который похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, врачи поставили смертельный диагноз. Об этом рассказала его мать Виолетта.

"Печень. Врачи давно говорили ему, что осталось жить 10 лет. Но этот срок уже давно прошёл", - отметила она. Также женщина подчеркнула, что не знает, зачем сыну понадобилось совершать такой странный поступок, передает "Московский комсомолец".

Полотно было украдено 27 января из Третьяковской галереи. Мужчина смог спокойно подойти к картине, снять ее со стены и вынести из здания. Его задержали в понедельник утром в Подмосковье. Похититель при задержании сам указал место, где была спрятана картина.

Полотно не пострадало, но на выставке в Третьяковке она уже не появится - её вернут в Русский музей. Подозреваемым в краже оказался мужчина 32-х лет. Он имел крупные долги. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Поиск его сообщников продолжается. 

Читайте также:
Главное сегодня
Похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве
Похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.