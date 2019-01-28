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В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка

22:14
  • понедельник
  • 28 января 2019

Ранее школьник скончался в больнице

Следствие установило причастность 16-летнего подростка к поджогу школьника на северо-востоке Москвы. Теперь суд арестовал подозреваемого, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Берзарина. СМИ установили, что 15-летнего мальчика облили его же товарищи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Мальчик скончался в понедельник. Он получил ожоги 98% тела. До этого сообщалось, что школьник мог облить себя из канистры сам.

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В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка
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