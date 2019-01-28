В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка

Ранее школьник скончался в больнице

Следствие установило причастность 16-летнего подростка к поджогу школьника на северо-востоке Москвы. Теперь суд арестовал подозреваемого, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Берзарина. СМИ установили, что 15-летнего мальчика облили его же товарищи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Мальчик скончался в понедельник. Он получил ожоги 98% тела. До этого сообщалось, что школьник мог облить себя из канистры сам.