Звезда сборной Украины перешел в "Зенит"

Игрок не любит говорить о политике

Футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком петербургского "Зенита". 29-летний игрок, которого эксперты называют лучшим защитником сборной Украины, подписал контракт с "сине-бело-голубыми" на 3,5 года.

Комментируя переход, сам Ракицкий подчеркнул, что перед принятием решения консультировался с членом тренерского штаба "Зенита" Анатолием Тимощуком, говорится на сайте российского клуба. Также он рассказал о разговоре с бывшим наставником питерцев, который также руководил "Шахтером". Это румынский специалист Мирча Луческу. "Уверил меня, что "Зенит" — команда очень высокого уровня, что здесь шикарные условия, стадион и всё остальное", - отметил Ракицкий.

О сумме трансфера ничего не сообщается. Ранее говорилось, что "Шахтер" был недоволен предложенными 10 миллионами евро за переход своего основного игрока обороны.

Как пишет "Советский спорт", еще одним вариантом продолжения карьеры украинца был турецкий "Бешикташ". Самого Ракицкого издание называет главным футбольным врагом всех "местных чересчур патриотично настроенных болельщиков". Игрок отказывается петь украинский гимн перед матчами сборной. Он объясняет это тем, что настраивается на игру. Также он не обсуждает политику и боевые действия на территории Украины.