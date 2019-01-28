Виталий Кличко экстренно госпитализирован

Мэр Киева находится в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль

В Австрии экстренно доставлен в больницу мэр Киева Виталий Кличко. У чиновника обострение старой травмы спины.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии", - сообщила LIGA.net пресс-секретарь киевского градоначальника Оксана Зиновьева. По ее словам, хирургического вмешательства пока не потребовалось.

При этом она отказалась сообщить, когда Кличко вернется на работу. Визит в норвежскую столицу мэр Киева из-за травмы отложил.