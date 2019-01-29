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В Москве грабители пригрозили таксисту закопать его в лесу и отняли телефон

05:51
  • вторник
  • 29 января 2019

Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей

В Москве двое молодых мужчин напали на 24-летнего таксиста. По словам пострадавшего, в Оружейном переулке пассажиры сели к нему в машину, и сразу же начали угрожать, что вывезут его в лес и закопают там.

Испугавшись за свою жизнь водитель отдал преступникам телефон и деньги. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Правоохранители "по горячим следам" задержали двоих преступников. Выяснилось, что они нигде не работают. Похищенное грабители сбыть не успели, передает агентство "Москва".

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