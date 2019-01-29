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"Кровь на твоих руках": Мадуро жестко ответил на санкции Трампа

08:12
  • вторник
  • 29 января 2019

США заблокировали все активы государственной нефтегазовой компании "Петролеос де Венесуэла"

США заблокировали все активы государственной нефтегазовой компании "Петролеос де Венесуэла", одного из основных источников доходов этой латино-американской страны, передает "ТВ Центр".

Вашингтон заявляет, что действует в интересах народа Венесуэлы. С целью вернуть ему демократию. Выручку американский Минфин намерен передать президенту-самозванцу Хуану Гуайдо.

В ответ действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что оспорит решения Вашингтона в международных и американских судах. Выступая перед венесуэльскими дипломатами, вернувшимися из США, Мадуро перешел на английский язык.

"Трамп, ответственность за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле, на тебе! Кровь, которая может пролиться в Венесуэле, - на твоих руках. Не вмешивайся в наши дела", - заявил Мадуро.

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