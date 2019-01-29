"Кровь на твоих руках": Мадуро жестко ответил на санкции Трампа

США заблокировали все активы государственной нефтегазовой компании "Петролеос де Венесуэла"

США заблокировали все активы государственной нефтегазовой компании "Петролеос де Венесуэла", одного из основных источников доходов этой латино-американской страны, передает "ТВ Центр".

Вашингтон заявляет, что действует в интересах народа Венесуэлы. С целью вернуть ему демократию. Выручку американский Минфин намерен передать президенту-самозванцу Хуану Гуайдо.

В ответ действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что оспорит решения Вашингтона в международных и американских судах. Выступая перед венесуэльскими дипломатами, вернувшимися из США, Мадуро перешел на английский язык.

"Трамп, ответственность за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле, на тебе! Кровь, которая может пролиться в Венесуэле, - на твоих руках. Не вмешивайся в наши дела", - заявил Мадуро.