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Россиянам пообещали прибавку к зарплате

08:41
  • вторник
  • 29 января 2019

Однако рост зарплат перекроет инфляция

Реальная заработная плата россиян вырастет в 2019 году не менее чем на четыре процента, но из-за инфляции рост реальных доходов замедлится.
Медведев пообещал россиянам рост зарплат

В 2020 году картина улучшится - рост реальных доходов увеличится минимум на один процент, об этом пишет "Российская газета". Это связано с низким темпом роста экономики, который составляет менее двух процентов в год. При самом оптимистичном варианте рост реальных доходов может составить до 6-7 процентов, считают эксперты.

Наибольший рост экономики ожидается в Крыму, Севастополе, Амурской и Самарской областях, Чечне и Якутии.

Ранее стало известно, что в 2019 году россияне намерены активно накапливать сбережения. Причина кроется в боязни потерять деньги из-за быстрой инфляции и привлекательных ставках по долгосрочным вкладам.

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