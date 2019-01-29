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США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже

08:11
  • вторник
  • 29 января 2019

Китай уже готовит ответ Штатам

Вашингтон предпринял новую попытку давления на китайскую компанию Huawei. Телекоммуникационному гиганту предъявлены обвинения в промышленном шпионаже, мошенничестве и несоблюдении санкций, передает "ТВ Центр".

Китайский производитель якобы копировал американские технологии для тестирования своих смартфонов. США также потребовали экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую ранее арестовали в Канаде, а после выпустили под залог без права покидать страну. Ее обвиняют в причастности к поставкам продукции американского происхождения в Иран и другие страны, против которых США ввели санкции.

И хотя Вашингтон подчеркивает, что не обвиняет правительство КНР, в китайском МИД дали понять, что Пекин будет жестко отстаивать интересы своих компаний.

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