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Монахи Афона отказались поддержать Епифания

08:22
  • вторник
  • 29 января 2019

Священнослужители пропустят интронизацию главы раскольников

Монахи Афона отказались ехать в Киев на интронизацию Епифания, которого украинские раскольники собираются назначить главой своей церкви, передает "ТВ Центр".

С предложением направить делегацию обратился лично Константинопольский Патриарх Варфоломей. Однако, больше половины - 13 монастырей из 20 - ответили отказом. Такое решение, как сообщает греческое новостное агентство, вызвало озабоченность в Фанаре.

Структура раскольников на Украине создается в противовес действующей канонической церкви, всё сопровождается давлением на священников и прихожан. Участились и случаи нападения радикалов на храмы, с целью их захвата.

 

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