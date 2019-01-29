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65 жертв и 300 пропавших: жуткие кадры прорыва дамбы в Бразилии

08:32
  • вторник
  • 29 января 2019

Трагедия произошла на юго-востоке страны

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии достигло 65. Почти 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла на юго-востоке страны в минувшую пятницу, передает "ТВ Центр".

На месторождении железной руды разрушилась плотина, которая сдерживала воду с отходами металлургического предприятия. Под мощными потоками грязи оказались погребены десятки жилых домов и здание гостиницы. Кроме того, затоплены несколько помещений на самой шахте. В том числе, кафе, где в момент прорыва обедали рабочие.

Поиски пострадавших и тел погибших идут круглосуточно. На помощь местным спасателям прибыли израильские военные. Власти штата объявили в регионе трёхдневный траур. Причины трагедии выясняются. Пока известно только то, что буквально две недели назад дамбу обследовали специалисты из Германии, экспертиза показала: сооружение в хорошем состоянии.

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