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На Урале сгорел дом с женщиной и тремя детьми

09:04
  • вторник
  • 29 января 2019

Главу семейства спасла прибежавшая на помощь соседка

Минувшей ночью в Курганской области сгорел частный дом. В огне погибли четыре человека: 37-летняя женщина и трое детей в возрасте шести, пяти и двух лет. Мужчине, который также проживал в доме, удалось спастись.

ЧП произошло в селе Горохово Юргамышского района Курганской области, сообщает МЧС. Пожарные прибыли спустя три минуты после вызова, но бревенчатый дом уже был охвачен огнем. В тушении принимали участие семь пожарных и пять единиц техники. Причины пожара пока не установлены. На месте трагедии работают следователи.

Местные СМИ пишут, что в семье был еще четвертый ребенок, но в день пожара он гостил у бабушки. Главу семейства спасла соседка, которая увидела ночью пламя и поспешила на помощь.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он распорядился вести режим особый противопожарный режим в регионе - в область идут морозы, а значит нагрузка на сети вырастет.

Два дня назад в том же районе Курганской области, но в селе Раздольное произошел аналогичный пожар. Погибли трое детей – восьми, шести и пяти лет. Матери удалось выбраться из горящего дома самостоятельно.

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