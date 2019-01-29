Пропала без вести: новое заявление об отравленной Юлии Скрипаль

Виктория Скрипаль готовит документы в правоохранительные органы

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория потребует признать сестру Юлию пропавшей без вести. Она уже собирает все необходимые документы и намерена обратиться с заявлением в российские правоохранительные органы.

Со своей двоюродной сестрой Виктория не общалась уже полгода, последний раз она слышала ее голос 24 июля 2018 года, пишет газета "Известия". Племянница Сергея Скрипаля считает, что Лондон использует Юлию в качестве заложника в политических играх, а отравление в Солсбери – не иначе как инсценировка, которую использовали в качестве повода для введения санкций.

"Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения. Юлия - гражданка России, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ", - подчеркнула Виктория Скрипаль.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.