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Пропала без вести: новое заявление об отравленной Юлии Скрипаль

09:23
  • вторник
  • 29 января 2019

Виктория Скрипаль готовит документы в правоохранительные органы

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория потребует признать сестру Юлию пропавшей без вести. Она уже собирает все необходимые документы и намерена обратиться с заявлением в российские правоохранительные органы.  
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Со своей двоюродной сестрой Виктория не общалась уже полгода, последний раз она слышала ее голос 24 июля 2018 года, пишет газета "Известия". Племянница Сергея Скрипаля считает, что Лондон использует Юлию в качестве заложника в политических играх, а отравление в Солсбери – не иначе как инсценировка, которую использовали в качестве повода для введения санкций.

"Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения. Юлия - гражданка России, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ", - подчеркнула Виктория Скрипаль.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

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